مصادر عبرية تكشف هوية منفذ عملية "المعبر" وهو ماهر الجاري

رام الله - وطن: كشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، هوية منفذ عملية إطلاق النار على معبر "اللنبي"، وهو الشهيد ماهر الجازي.

وبينت هيئة البث العبرية أن الشهيد ماهر الجازي يحمل الجنسية الأردنية، ويبلغ من العمر 39 عاماً.

ونفذ الشهيد الجازي عملية إطلاق نار على معبر "اللنبي" صباح اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الأمن العاملين في الجسر.

وقالت مصادر عبرية ان المنفذ هو من سكان قرية أذرح الواقعة في محافظة معان جنوب العاصمة عمّان.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إن "الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين".