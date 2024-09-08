"الديمقراطية": عملية معبر الكرامة تنطوي على معانٍ كبرى على إسرائيل أن تقرأها جيداً

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إن العملية البطولية التي نفذها مواطن عربي أردني على معبر الكرامة، على الحدود بين الأردن وفلسطين، تحمل في طياتها معانٍ كبرى، على دولة الإحتلال الفاشي أن تقرأها جيداً، وأن تتعظ بها.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أن ما جرى على معبر الكرامة وأدى إلى مقتل 3 من جنود الإحتلال يؤكد أن ما ترتكبه حكومة نتنياهو الفاشية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، من جرائم ومجازر، لابد أن تكون لها تداعياتها الكبرى، على الصعيدين الفلسطيني والعربي (فضلاً عن الدولي) وما شهدناه في معبر الكرامة، ما هو إلا واحداً من هذه الردود والتداعيات التي تنبئ بأنها ليست معزولة إطلاقاً عن مزاج لحالة شعبية عربية، تعتبر مصير الشعب الفلسطيني مصيراً لكل الحالة الشعبية العربية. وبالتالي فإن مقتل 3 من جنود العدو، على معبر الكرامة، ما هو إلا حلقة في سلسلة واسعة من ردود الفعل، والتي لن تتوقف إلا برحيل الإحتلال عن الضفة الغربية وقطاع غزة، والإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.