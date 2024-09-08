المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون يُنظم زيارة لجنين ومخيمها

وطن: زار وفد من المؤتمر الشعبي ١٤ مليون مدينة جنين ومخيمها وبلدة عرابة لتأدية واجب العزاء بالشهداء وزيارة بعض اسر الشهداء والاسرى وتفقد الأضرار والدمار الذي الحقه جيش الاحتلال بالبنية التحتية للمدينة ومخيمها وتقديم بعض المساعدات العينية للأسر المتضررة والمحتاجة.

وضم الوفد كلا من ربى مسروجي ، سناء زكارنة وهناء البيدق وامل سعادة وعمر عساف وخالد عياش وفخري جرادات وابو ثائر عياش وابو ايمن ابو شمسية ونبيل عبد الرازق.

واطمأن الوفد فور وصوله على غسان السعدي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ الاجتياح الإسرائيلي لمنطقة جنين .

وتوجه الوفد في جولة ميدانية لشوارع المخيم للوقوف على حجم الدمار الذي الحقه جيش الاحتلال بالمخيم مشيدا بالروح العالية والتحدي الذي عبر ويعبر عنه الاهالي في مواجهة العدوان المستمر، مثمنا عاليا روح التضامن التي تتسم بها علاقات الاهالي والمدينة بل وكافة سكان المحافظة ولمس باعتزاز ورشة الإعمار التي باشر الاهالي والمؤسسات من خلالها اصلاح وترميم وتنظيف ما قام به الاحتلال ، ثم توجه الوفد إلى مقبرة الشهداء اجلالا وتقديرا لتضحياتهم البطولية وعطائهم من اجل حرية الارض والشعب وقرأ سورة الفاتحة على ارواحهم الطيبة.

كما توجه الوفد بعد ذلك الى برقين التى لجأ اليها بعض الأهالي الذين اجبروا على الخروج من بيوتهم اثناء العدوان العسكري على مخيم جنين المجاور والتقى بالهيئة الادارية لجمعية زرعين حيث جرى نقاش ودي بشأن افاق التعاون في المجال الإغاثي وامكانية توفير بعض الاحتياجات، وتوقف الجميع امام التحديات التي تواجه شعبنا والسعي إلى تعزيز صموده في مواجهة العدوان المستمر وتحدث كل من فخري وعمر وربى وسناء ونبيل وابو ايمن حول المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون وتوجهاته وأشادوا بجنين ومخيمها وقراها وعزوا بشهدائها. وقد دار حوار بناء بين اعضاء الوفد وبين مسؤولي الجمعية وتحدث رئيس الجمعية ونائبه مرحبين بالوفد وشاكرين لمبادرتنا ومن الجدير ذكره ان جمعية زرعين ستتعاون مع المؤتمر الشعبي في إيصال المساعدات لمستحقيها، كما تم التطرق إلى مشروع المؤاخاة بين اسر الشهداء والأسرى وأسر فلسطينية في الخارج بالتنسيق مع شركائنا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على ان يتم تعميق النقاش وافاق العمل على هذا الصعيد.

كما توجه الوفد بعد ذلك لزيارة بيت المناضل الأسير جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح والقائد الميداني الوحدوي وصديق المؤتمر الشعبي 14 مليون حيث التقى الوفد زوجته وافراد اسرته.

وفي اعقاب ذلك قام الوفد بزيارة لبيت الاسير زكريا زبيدي وتقديم واجب العزاء بإبنه الشهيد محمد الزبيدي حيث اشاد الوفد بهذه الاسرة المناضلة التي تواصل العطاء دفاعا عن حقوق شعبنا واكدت الاسرة والاقارب على ان طريق النضال والمقاومة هو الطريق الذي سار وما زال يسير عليه المناضلون والاسرى وان شعبنا يفي الشهداء حقوقهم من خلال التفافه حول خيار المقاومة في مواجهة اي دعوات للتفريط والمساومة والسياسات الانهزامية .

وفي مخيم جنين قدم الوفد واجب العزاء في ساحة الشهداء في نادي المخيم لأهالي 22شهيد من شهداء المخيم خلال الاجتياح الأخير المخيم.

وفي ختام جولته توجه الوفد الى بلدة عرابة في زيارة لاسرة الشهيد البطل شهيد الامعاء الخاوية خضر عدنان حيث استقبلتهم أسرته مقدرة هذه اللفتة الوطنية حيث اكد الوفد استمرار تقديره العالي لبطولة وتضحيات الشهيد خضر وكان اللقاء وديا وحديثا يعكس الوفاء والتقدير للشهيد وزوجته واطفاله الذين عبروا عن امتنانهم لأصدقاء الشهيد والوفد الزائر .