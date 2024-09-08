مقتل 3 مستوطنين في عملية اطلاق نار في "معبر اللنبي" واستشهاد المنفذ

رام الله - وطن: أعلنت مصادر عبرية عن مقتل 3 مستوطنين بجراح حرجة في إطلاق نار عند جسر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن.

وقالت القناة العبرية 14 العبرية ان 3 مستوطنين قتلوا بجروح خطيرة جراء اطلاق النار عليهم عند "معبر اللنبي" في منطقة الأغوار.

وقالت مصادر عبرية ان التقديرات والترجيحات تشير الى ان المنفذ هو سائق شاحنة أردني، تمكن من تهريب السلاح بشاحنته وعند وصوله الى الحاجز نزل وإطلاق النار بشكل مباشر على المستوطنين ما أدى الى اصابتهم بجروح حرجة.

وقالت المصادر العبرية ان المصابين في الهجوم عند معبر "اللنبي" هم من موظفي المعبر

ولفتت المصادر العبرية ان قوات الاحتلال استدعت خبراء المتفجرات لمكان العملية في معبر الكرامة بعد الاشتباه بحيازة المنفذ على عبوة ناسفة.

وقالت المصادر العبرية انه جرى اطلاق النار على المنفذ، ما ادى الى استشهاده.

وقالت مصادر عبرية إن منفذ عملية إطلاق النار على الحدود الاردنية الفلسطينية هو سائق شاحنة اردني قام بتهريب سلاح داخل شاحنته.

ولفتت قناة كان العبرية ان منفذ عملية إطلاق النار استخدم مسدس صغير نجح في تهريبه في الشاحنة.