الاحتلال يعتقل مواطنا ويستدعي 3 آخرين من بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مواطنا من قرية حرملة شرق بيت لحم، واستدعت ثلاثة آخرين بينهم أمين سر حركة "فتح" في كيسان، لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حازم محمد الزير (21 عاما)، من حرملة، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت كلا من: أمين سر حركة فتح في قرية كيسان احمد غزال، وياسر يوسف عساكرة من قرية العساكرة، ورشاد نايف الوحش من بلدة زعترة، بلاغات لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.