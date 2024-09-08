رداً على مجزرة فرون.. حزب الله يستهدف "كريات شمونة" و"شامير" بصليات من الصواريخ

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله، مستوطنة "كريات شمونة"، شمالي فلسطين المحتلة، بصلية من صواريخ "الفلق"، وذلك في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وفي عملية ثانية، قصف حزب الله "كريات شمونة" بصليات مكثفة من الصواريخ. كما قصف مستوطنة "شامير" بصليات من صواريخ "الكاتيوشا"، عند الفجر.

وأكد أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتدات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ‏فرون، وأدى إلى استشهاد أفراد من الدفاع المدني وإصابة آخرين.

أما في كيان الاحتلال، فطلب "الجيش" الإسرائيلي من المستوطنين في "كريات شمونة" عدم مغادرة المناطق المحصنة، بينما تكرر دوي صفارات الإنذار فيها، إلى جانب مستوطنات "مسكاف عام" و"المنارة" و"كفار غلعادي".

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث استهدفت غارة بلدة مارون الراس، وأخرى بلدة عيترون.