تسريبات إسرائيلية عن المقترح الأميركي الجديد بشأن الصفقة

وطن: أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر بأن الإدارة الأميركية أطلقت على مقترح الصفقة الذي تتم صياغته اسم "الفرصة الأخيرة"، في حين أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن الولايات المتحدة ستقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل مقترحا جديدا أكثر تفصيلا في الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة العبرية إن المقترح الأميركي الجديد قد يُعرض غدا أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص محتوى مقترح التسوية الأميركي، قالت هيئة البث العبرية إنه يتضمن كل النقاط الخلافية وعلى رأسها محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تعبر عن أملها بالتوصل إلى صفقة "على الأقل إعلاميا".

ولكن الهيئة العبرية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن هناك أجواء تشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، ومع ذلك فإن المقترح سيقدم على أي حال.

ومن جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تعلم أن وزارة الجيش في "إسرائيل" تريد إنهاء الحرب في غزة.

وأشار هذا المسؤول إلى أن "الجيش الإسرائيلي" بحاجة إلى فترة راحة وإعادة تجهيز تحسبا لاندلاع حرب في الشمال، وفق قوله.

بيرنز: المقترح الجديد أكثر تفصيلا

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على مقترح جديد أكثر تفصيلا لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل" في الأيام المقبلة.

وأعرب بيرنز عن أمله أن يتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأوضح -في تصريحات أدلى بها خلال منتدى تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في لندن امس السبت- أن "هناك قلقا لدى الأجهزة الأمنية التي نتعامل معها بما فيها الإسرائيلية بشأن احتمال توسع الصراع".

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ستواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا بديل عن ذلك، وفق تعبيره.

وقال إن التوصل إلى الصفقة "يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين"، وأضاف أن "أي دولة لها نفوذ على حماس يجب أن تدفعها إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة"، وفق تعبيره.

"حماس فكرة"

في السياق نفسه، قال رئيس الاستخبارات البريطانية الخارجية (إم آي 6) ريتشارد مور إن وقف إطلاق النار في غزة يتعلق بالإرادة السياسية للجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني.

وذكر مور -خلال المنتدى نفسه لصحيفة فايننشال تايمز- أن القدرات العسكرية لحركة حماس تدهورت بشدة، لكنه أكد أنه لم يتم القضاء عليها.

وتابع قائلا "حماس حركة وفكرة، ولا يمكنك قتلها إلا بفكرة أفضل، والفلسطينيون يحتاجون بديلا أفضل"، وفق رأيه.

ورأى المسؤول البريطاني أن وقف القتال في غزة سيوفر حلولا لقضايا الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، والملاحة في البحر الأحمر.

المصدر : الجزيرة + الصحافة العبرية