القوات المسلحة اليمنية تسقط ثامن طائرة أمريكية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت، إسقاط طائرة أمريكية من نوع “MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب”.

وأوضح البيان الصادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية، أن الدفاعاتُ الجويةُ نجحت في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وأكد البيان أن هذه الطائرةُ هي الثامنةُ من هذا النوعِ والتي تنجحُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في إسقاطِها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.

واشار البيان أن القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ في تأديةِ واجبها في الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودفاعاً عن اليمنِ، وأنها بصددِ تعزيزِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ والردِّ عليه باستهدافِ تحركاتِه العسكريةِ المعاديةِ في منطقةِ العملياتِ البحرية.