طوفان الأقصى في اليوم 338 .. العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر والمقاومة تواصل التصدي

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ338، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة العشرات. كما استشهد 4 وأُصيب 15 آخرون في قصف استهدف خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40,939، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94,616 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

في المقابل، تواصل المقاومة في غزة تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة، موقعة خسائر متزايدة في صفوف الاحتلال.

كتائب القسام نشرت تسجيلاً جديداً يحذر من مصير المحتجزين الإسرائيليين، بينما سيطرت سرايا القدس على طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء قيامها بمهمات استخبارية في سماء المحافظة الوسطى.

كما قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات الآليات الإسرائيلية بقذائف "الهاون" شرقي رفح، فيما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوات المتوغلة في حي التنور بقذائف مماثلة.

من جهته، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 340 جندياً وضابطاً منذ بدء المعارك البرية في غزة، فيما ارتفع عدد قتلى الجيش المعلن عنهم إلى 706 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ338:

12:58|صافرات الإنذار تدوي في"كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة

12:39|طيران الاحتلال المسير يحلق بشكل مستمر على إرتفاع منخفض في عموم أجواء مدينة جنين ومخيمها.

12:24|مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة