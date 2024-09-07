مصدر قيادي في المقاومة: واشنطن عجزت عن صياغة مقترح مقبول للطرفين بشأن صفقة الأسرى

وطن: أفاد مصدر قيادي في المقاومة، مساء اليوم السبت، بأنّ "الجانب الأميركي لم ينجح في صياغة مقترح يكون مقبولاً للطرفين (إسرائيل والمقاومة في قطاع غزّة، ممثلةً بحركة حماس)، بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار".

وقال المصدر إنّ "إسرائيل" تُعارض بقوّة الطرح الأميركي، لقناعتها أنّه لن يلبي مطالبها الأمنية.

كما لفت المصدر القيادي إلى أنّ "الأميركيين مقتنعون بأنّ نتنياهو، هو العقبة الرئيسة للتوصل لاتفاق، وحماس لم تضف أيّ بنودٍ أخرى على ورقة الـ2 من تموز/يوليو الماضي".

وأشار المصدر إلى أنّ "حماس أكّدت للوسطاء، أنّه لا داعٍ لأيّ مقترح جديد، وأنّ ورقة الـ2 من تموز/يوليو، تُمثّل السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق".

واليوم، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، (CIA)، وليام بيرنز، إنّ التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" والمقاومة في قطاع غزّة، ممثلةً بحركة حماس، يتوقف على مدى توافر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.





المصدر: الميادين