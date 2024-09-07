نحو نصف مليون متظاهر في "تل أبيب": نطالب بصفقة تبادل الأسرى الآن

وطن: انطلقت تظاهرات حاشدة للمستوطنين في "تل أبيب" وحيفا، مطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى، تتخللها قطع طرقات ومواجهات مع الشرطة.

وأكّدت وسائل إعلام عبرية، أنّ أكثر من نصف مليون متظاهر خرجوا إلى الشوارع في كافة أنحاء المدن للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بينما قالت "القناة 12"، إنّ التظاهرة الحالية المطالبة "بصفقة الآن" هي الأكبر منذ بداية الحرب وربما في السنتين الأخيرتين.

وأكدت "هيئة العائلات" لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزّة، خروج نصف مليون متظاهر في "تل أبيب"، و250 ألفاً في باقي المدن.

وخرج مئات آلاف المستوطنين في تظاهرة حاشدة مساء السبت، في "تل أبيب"، أمام مقرّ وزارة الجيش للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

من جهتها، قالت والدة أحد الأسرى "الإسرائيليين" في غزّة -في رسالة مصورة-، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرّر التخلي عن الأسرى، ودفن ابنها في الأنفاق، وفق تعبيرها.

كذلك، تجددت المواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، المطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بعد إقدامهم على محاولة قطع طريق "أيالون" في "تل أبيب"، واعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين، فيما اعتقلت مستوطناً خلال تظاهرة في مدينة حيفا المحتلة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد نشرت فيديو جديد يتعلق بالأسرى، موجهة رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها: "الرسالة القادمة إفراج بصفقة أم قتل بقصف!".

وتضمن المقطع المصور الذي نشرته القسّام، صوراً لأسرى "إسرائيليين"، قتلوا في قطاع غزّة بفعل القصف "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم 337 على التوالي.

وختمت القسّام المقطع بكلمة "الأمر بيد نتنياهو"، في إشارة إلى أن حياة الأسرى "الإسرائيليين" في غزّة بيده وليس بيد المقاومة الفلسطينية.

وأمس، وضعت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزّة في ساحة "هبيما"، وهي ميدان عام رئيس في "تل أبيب"، 27 تابوتاً، في إشارةٍ إلى عدد الأسرى لدى المقاومة، والذين قُتِلوا في القطاع حتى الآن.





المصدر: الميادين