الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله ذاتيا في القدس

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن رائد الرجبي على هدم منزله المكون من شقتين له ولنجله، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت، أن أكثر من عشرة أفراد يقطنون في المنزل الذي بني عام 2014، وهذه المرة الثالثة التي يجبر فيها الرجبي على هدم منزله ذاتيا.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.