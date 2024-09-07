الاحتلال يغلق شارعا رئيسيا شرق رام الله بعد تجمهر للمستوطنين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، الشارع الرئيسي قرب بوابة مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد وقرية عين يبرود شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي المحاذي للمستوطنة لتأمين الحماية للمستوطنين الذين تجمهروا في المنطقة، ومنعت المواطنين من المرور.

وفي السياق، أضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق المحافظة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.