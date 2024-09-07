بالكاتيوشا.. حزب الله يستهدف مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة "‏ميشار"

وطن: قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم السبت، مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة "‏ميشار"، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأعلنت المقاومة تصدي وحدة الدفاع الجوي، لمسيّرة للاحتلال من نوع ‏"هيرون"، بصاروخ أرض – جو، في أجواء منطقة البقاع.

وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّها تمكنت من منع المسيّرة التابعة للاحتلال من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.‏

كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ‏بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابات مباشرة فيه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام"، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف مواقع "المرج" و"الراهب" و"حدب يارون" بقذائف ‏المدفعية، وحققت إصابات مباشرة فيهم.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ‏مستوطنة "منوت"، بالأسلحة الصاروخية، وأكّدت أنّ هذا الاستهداف رداً على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً ‏على بلدة كونين".

وصباح اليوم، ردّ حزب الله على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال على بلدة فرون، التي استهدفها بسلسلة من الغارات مساء أمس الجمعة، وذلك عبر قصفه قاعدة "جبل نيريا" (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال تستهدف موقع "رويسات العلم"

وفي السياق نفسه، أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال، استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابات ‏مباشرة فيه.

وأكّدت السرايا أن الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد ودفاعاً عن لبنان وشعبه، كذلك، تعهدت بمواصلة المقاومة حتى النصر ‏والتحرير.

وأقرّت وسائل إعلام عبرية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات "آيلت هشاحر" و"يفتاح" و"راموت نفتالي" و"يسود هعمليه" في الجليل الأعلى.

كذلك، أكد الإعلام العبري، طلب من مستوطني "كريات شمونة "البقاء قرب الأماكن المحمية.

ورصدت مصادر لبنانية نيران مباشرة من لبنان في اتجاه أحد مواقع الاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة، كذلك تحدث عن خرق جوي من لبنان في اتجاه اصبع الجليل والجليل الأعلى.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، إذ استهدفت غارات للاحتلال بلدات قبريخا وكونين، وأيضاً استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة كفرشوبا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة اثنين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من جراء غارة للاحتلال على بلدة قبريخا.

أمّا في بلدة فرون جنوبي لبنان، فأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 وإصابة 2 آخرين نتيجة استهداف مسيّرة للاحتلال فريق الإطفاء أثناء عمله في محيط البلدة





المصدر: الميادين