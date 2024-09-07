مصطفى البرغوثي من خيمي جنين والفارعة: ما يصنعه شعبنا أسطورة صمود و بقاء و بطولة لا مثيل لها

وطن: زار مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الحي الشرقي في مدينة جنين ومخيمي جنين والفارعة وأدى واجب العزاء في العديد من الشهداء.



واطلع البرغوثي على حجم الدمار الهائل الذي نفذه جيش الاحتلال في المناطق التي استهدفت خلال الأيام الماضي في مدينة جنين ومخيمها ومخيم الفارعة في طوباس.



كما تفقد البرغوثي عمل الفرق الطبية بما فيها فرق الإغاثة الطبية الفلسطينية التي تنفذ نشاطات طبية وصحية طارئة في مخيم جنين والحي الشرقي في جنين للتخفيف من معاناة أهل المدينة و المخيم.

وقال البرغوثي إن ما شاهدناه من جرائم اغتيال تسعة و ثلاثين شهيدا بمن فيهم ثمانية أطفال و تنكيل بجثامين الشهداء، ومن دمار للبيوت والشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات يدل على درجة حقد وإجرام الاحتلال الذي يحاول التنفيس عن فشله الماحق في كسر نضال وصمود الشعب الفلسطيني بالقتل و الدمار.



وأضاف البرغوثي أنه سمع في كل حي وشارع وبيت في جنين ومخيمها والفارعة نفس العبارات " صامدون في وطننا ولن نرحل مهما كان الثمن ولن يفلح إرهاب الاحتلال في كسر صمودنا".



وأشاد البرغوثي بالهبة الشعبية من قرى وبلدات محافظتي جنين وطوباس ونابلس التي تبارت في إرسال الجرافات و الآليات والمساعدات الإنسانية لإسناد الأحياء المتضررة في جنين ومخيمها مؤكدة وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.