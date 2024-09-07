قوى ومؤسسات رام الله تدعو إلى فتح تحقيق دولي بجريمة استشهاد المتضامنة الأميركية

وطن: استنكرت القوى والاتحادات والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، والأطر والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة، الجريمة التي راحت ضحيتها المتضامنة الأجنبية عائشة إيزغي التي تحمل الجنسية الأميركية من أصل تركي، داعية إلى فتح تحقيق دولي فيما جرى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم ممثلي القوى، والمؤسسات والأطر، والاتحادات، اليوم السبت، بمجمع النقابات المهنية.

وأكد المجتمعون في بيان وصل لوطن نسخه عنه، على ضرورة استنهاض كل الطاقات والامكانات الشعبية والرسمية والنضالية في التصدي لمخططات الاحتلال ومستعمريه، والدفاع عن القرى والبلدات والمخيمات بكل السبل المتوفرة.

ودعوا إلى إعادة بناء وتفعيل اللجان الشعبية، ولجان الحراسة الشعبية في المواقع والقرى والأرياف المستهدفة من الاحتلال ومستعمريه ومدها من الأجسام الرسمية المختصة بكل مقومات العمل واللوجستيات، وتعزيز العمل الشعبي لمواجهة خطط المستعمرين.

وشددوا على ضرورة تواصل وتوسيع الفعاليات الشعبية المنددة بحرب الإبادة على أهلنا في القطاع، وإعلان الاحتلال تصعيد حربه العدوانية في الضفة بما فيها القدس المحتلة عبر سياسات الاستيطان الاستعماري، وهدم البيوت والاجتياحات اليومية والاعدامات والقصف والقتل اليومي.

وأكدوا أهمية العمل على تفعيل الأدوات القانونية الدولية التي من شأنها تقديم مجرمي الحرب في إسرائيل إلى المحاكم الدولية بما فيها الجنائية الدولية، والدعوى لإصدار مذكرات توقيف بحق أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعا المجتمعون إلى المشاركة في فعاليات الأسيرات والأسرى أمام ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وحشي من قبل ادارات السجون، ومن بينها الفعالية الأسبوعية التي تنظمها القوى ومؤسسات الأسرى يوم الثلاثاء أمام مركز البيرة الثقافي.