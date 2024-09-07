خمسة شهداء في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات

وطن: استشهد 5 مواطنين (طفلان و3 سيدات)، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة عيد في شارع المحكمة القديمة شرق مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 مواطن، وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.