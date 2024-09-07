مدير الـ"CIA": اتفقنا على 90% من صفقة تبادل الأسرى.. الـ10% الأخيرة هي الأصعب

وطن: قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، (CIA)، وليام بيرنز، اليوم السبت، إنّ التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" والمقاومة في قطاع غزّة، ممثلةً بحركة حماس، يتوقف على مدى توافر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.

وقال بيرنز، خلال فعالية لصحيفة "فايننشال تايمز" في لندن، إنّ هناك اتفاقاً على 90% من بنود صفقة تبادل الأسرى، لكن، كما في أي مفاوضات، فإنّ "الـ10% الأخيرة هي الأصعب دائماً. لذلك على كلا الطرفين تقديم تنازلات".

وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة ومصر وقطر ستواصل، خلال الأيام المقبلة، العمل على اقتراح جديد ومفصّل، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة، ليتمّ عرضه على طرفَي" الحرب، مضيفاً أنّ "الاتفاق الجديد سيُقدَّم إلى حماس وإسرائيل، خلال الأيام المقبلة".

ولفت بيرنز إلى أنّ "العمل سيتواصل مع الوسطاء من أجل التوصّل إلى صفقة وقف إطلاق النار، لأنّ لا بديل من ذلك"، آملاً أن يتفق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس، يحيى السنوار، من أجل "التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزّة".

وكشف بيرنز أنّ هناك قلقاً لدى الأجهزة الأمنية، التي تتعامل معها واشطن، "بما فيها الإسرائيلية، بشأن احتمال توسّع الصراع".

وأمس، رأت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنّ الولايات المتحدة "تطارد السراب" في موضوع إنجاز صفقة تبادل الأسرى، وأنّ "هدفها يبدو أبعد من أيّ وقتٍ مضى".

المصدر: "الميادين"