حزب الله يستهدف محيط ‏مستوطنة "منوت" رداً على اعتداء الاحتلال على بلدة كونين

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - في أحدث عملياتها، اليوم السبت، انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ‏مستوطنة "منوت"، بالأسلحة الصاروخية. ‏

وفي بيان، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ هذا الاستهداف يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة كونين".

كما استهدف حزب الله موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية، محققاً إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى استهدافه التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابةً مباشرة، ممّا أدى إلى تدميرها.

أتى ذلك بعدما شنّ جيش الاحتلال سلسلة من الغارات المعادية على القرى الجنوبية، حيث استهدفت طائراته أطراف بلدة كونين، فيما استهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدة كفرشوبا.

كذلك، شنّ الاحتلال غارات مُعادية على وادي السلوقي وأطراف بلدة قبريخا، في حين استهدف بقذائف "الهاون" أطراف بلدتي علما الشعب واللبونة، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

في غضون ذلك، تحدّث الإعلام العبري عن دوي صفّارات الإنذار تدوي في "أيلييت هشاحر" في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيرة.

وأشارت مصادر محلية إلى صليات صاروخية مكثّفة وعنيفة أُطلقت من لبنان في اتجاه الجليل الغربي.

وصباح اليوم، ردّ حزب الله على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال على بلدة فرون، التي استهدفها بسلسلة من الغارات مساء أمس الجمعة، وذلك عبر قصفه قاعدة "جبل نيريا" (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وفي بيان لاحق، أكّدت المقاومة أيضاً استهدف مجاهديها موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضدّ مواقع لجيش الاحتلال، وتجمّعات جنوده، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، دعماً لقطاع غزة ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، محققةً إصابات مباشرة.





المصدر: الميادين