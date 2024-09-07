شهيدان برصاص الاحتلال في رفح والنصيرات

وطن: استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وآخر شمال مخيم النصيرات، فيما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال على منطقة الحساينة إلى 8 شهداء بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب حاجز كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاده.

وأضافت أن الاحتلال قصف منطقة عريبة شمال مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط البركسات غرب المدينة ما أدى لاشتعال النيران في حمام زراعي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في منطقة جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده، بالتزامن مع قصف استهدف منزلا شمال المخيم.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 8 شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا في غارة على منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

ونقلت طواقم الإسعاف عددا من الإصابات من خيام النازحين بعد إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية المتمركزة في عرض البحر مقابل شواطئ مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية، بأن 24 مواطنا استشهدوا في غارات متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 18 منهم وسط وجنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40,939 شهيدا، و94,616 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.