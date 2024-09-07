بدر زماعرة يكتب لوطن.. المجتمع والمتطوعون والالتحام الجماهيري والرسمي - جنين نموذجًا

في مواجهة الكوارث والأزمات، تلعب الاستجابة السريعة والجهوزية دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار الأزمات وضمان سلامة المجتمعات المتضررة. سواء كانت الكوارث ناتجة عن عوامل طبيعية مثل العواصف والزلازل، أو بسبب النزاعات المسلحة اوالاحتلال، فإن التكيف الفعال والاستجابة السريعة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقليل الأضرار والخسائر.

ورغم أهمية الإجراءات الرسمية، فإن فعالية الاستجابة تتعزز بشكل كبير من خلال دور المجتمع المحلي والمتطوعين. يبرز نموذج جنين امس كأحد أبرز الأمثلة على كيفية تحقيق استجابة شاملة وفعالة من خلال التلاحم الجماهيري. في جنين، يظهر التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي والمتطوعين قدرة هائلة على الصمود والتعافي، حيث يتم دمج الجهود الفردية والجماعية لبناء نظام دعم متكامل يتسم بالسرعة والفعالية في الاستجابة للأزمات.

تكمن قوة نموذج جنين في التنسيق بين جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، البلديات، المجالس القروية، المتطوعين، المجموعات الشبابية والنسوية، لجان الطوارئ، الجامعات، الاتحادات والنقابات. هذا التنسيق يعزز فعالية التدخلات ويضمن تقديم الدعم اللازم في الأوقات الحرجة، كما يتضح من الجهود المستمرة في غزة وجنين وطولكرم ونابلس وطوباس.

إن تعزيز الوعي حول أهمية التنسيق والتعاون لا يحسن فقط من القدرة على الاستجابة الفورية، بل يسهم أيضًا في بناء مجتمعات محلية أكثر مرونة وقوة لمواجهة التحديات المستقبلية. وفي جنين، بعد الاجتياحات والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية، كان مشهد عودة التيار الكهربائي مثالاً حيًا على هذه البارقة. فعودة التيار الكهربائي لم تكن مجرد استعادة للخدمات الأساسية، بل كانت رسالة قوية تعكس الجهود المبذولة والنجاح في إعادة النور إلى البيوت ونفوس الناس في المدينة.

في الختام، يشكل العمل الجماعي وفتح حوار وطني شامل يقوده المجتمع المدني والجهات المختصة كوزارات الإغاثة والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم أساسًا قويًا لتعزيز الاستجابة والجهوزية في ظل الوضع الراهن، مما يعزز مفهوم الاستجابة والجهوزية للمجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات القادمة.