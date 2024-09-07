شركات طيران عالمية تُمدد وقف رحلاتها من وإلى "إسرائيل" حتى آذار المقبل

وطن: قال موقع قناة "مكان" العبرية، إن شركة "رايان" للطيران قررت، أمس الجمعة، إلغاء رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى آذار/مارس المقبل على الأقل، وذلك بعدما كانت قد قررت قبل ذلك بيوم واحد، أن يكون الإلغاء حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف الموقع أنّ "المسافرين بدأوا بتلقي إشعارات بإلغاء الرحلات إلى أكثر من 15 وجهة للشركة في أوروبا حتى إشعار آخر، في الساعات التالية لهذا الإعلان".

وقد انضم إلى هذه الخطوة شركات طيران أخرى، مثل "إيزي غيت، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم، وكاثي باسيفيك الصينية، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم"، بحيث "أعلنت إلغاء رحلاتها بالكامل حتى آذار/مارس 2025".

كذلك، أعلنت شركات أخرى إلغاء كامل رحلاتها من وإلى "إسرائيل" حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، من بينها "الخطوط الجوية الهندية، وهي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تصدر رحلات جوية إلى الشرق، وطيران كندا، والخطوط الجوية الأميركية، وويلينغ الإسبانية، وشركة الطيران الفنلندية - فينير، وشركة الطيران الهولندية - KLM ، والخطوط الجوية الكورية".

وكانت شركة الطيران الأميركية "دلتا"، قد أعلنت الشهر الماضي "تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل من 1 إلى 30 أيلول/سبتمبر الجاري".

وبذلك، "أصبحت شركة الطيران الإسرائيلية (العال)، الشركة الوحيدة التي تُسير رحلات جوية من إسرائيل إلى الولايات المتحدة ذهاباً وإياباً"، بحسب موقع قناة "مكان".

يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار التصعيد على مختلف جبهات الإسناد، وفي وقتٍ تترقّب "إسرائيل"، الرد من إيران واليمن على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى خلفية التراجع الزاحف في عرض الرحلات الجوية من "إسرائيل" وإليها، ترتفع أسعار تذاكر الطيران، ممّا "يضع شركات الطيران الإسرائيلية، أمام انتقادات علنية حادة لاستغلالها الأزمة الأمنية، وفرض ابتزاز في رفع الأسعار وجني الأرباح"، بحسب موقع "كالكاليست".

المصدر:"الميادين"