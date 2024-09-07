الاحتلال يعتقل مواطنا ومستعمروه يعتدون على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتدى مستوطنون على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سليم حلمي الوراسنة، بعد دهم وتفتيش منزله في المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مستوطنين مسلحين اعتدوا بأعقاب البنادق على رئيس مجلس قروي سوسية بمسافر يطا جهاد النواجعة، بينما كان متوجها بمركبته من منطقة واد ماعين الى قرية سوسية، وجرى نقله الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، بعد اصابته بكسور في الأضلاع.

كما أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه مركبات المواطنين في منطقة ام الخير، ونكل بركابها، ما أعاق حركة تنقل المواطنين بين خرب يطا ومدينة يطا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: راجح عثمان جبارين، ومحمود عبد النبي الدغامين.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية، ونكلت بالمواطنين خلال احتجازهم، او احتجاز مركباتهم، في معظم مناطق محافظة الخليل.