شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين واصيب اخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينها مدرسة تؤوي نازحين.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من الشهداء والجرحى ارتقوا في غارات استهدفت إحدى الشقق السكنية بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي منطقة النصر غربي مدينة غزة، استشهد مواطنيين بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المنطقة.

وفي الجنوب، استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب 10 آخرون، بينهم أطفال، في قصف على شقة وسط مدينة خان يونس. وقد تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

وإلى الشمال، استشهد 4 مواطنيين وإصابة 15 آخرين في قصف على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن "المكان المستهدف خيمة تؤوي نازحين داخل أسوار مدرسة حليمة السعدية".