لواء احتياط: إذا واصلت "إسرائيل" الحرب في غزة فستبقى تراوح مكانها 5 سنوات

وطن: رأى اللواء في الاحتياط في "جيش" الاحتلال، طال روس، أن ما حدث في "غلاف غزة" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هو الفشل الأكبر لـ"إسرائيل"، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل هرمية قيادة 7 أكتوبر ومن يرتبط بها وحتى الذين كانوا قبل ذلك، أنّ وظيفتهم انتهت ويجب أن يأتي جيل جديد.

وقال روس في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية، "قطعاً فقدنا الشمال"، معتبراً أن "إسرائيل" لا تعالج التهديد في الشمال ولا من إيران، وأنها في حرب استنزاف في الشمال والجنوب.

ورأى روس أن وضع حماس اليوم يؤكد أنها لم تُهزَم ولم يتم القضاء عليها، وأنه إذا قررت "إسرائيل" مواصلة القتال في قطاع غزة، فستبقى خمس سنوات إضافية بالوتيرة الحالية ذاتها.

وكانت عضو "كنيست" الاحتلال، شارون نير، قد رأت أنّ الفشل "الإسرائيلي" لم يقتصر على الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنّ الحكومة التي فشلت في هذا التاريخ مستمرة في الفشل على مدى 11 شهراً، مضيفةً "ما ترونه هو عمى استراتيجي يجب أن نستفيق منه".

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق في "الكنيست"، تسفي هاوزر، في حديث للقناة "الـ12" العبرية، تركيز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على "محور فيلادلفيا" "بينما "إسرائيل" محاطة بطوق من نار"، مضيفاً "المشكلة هي في الشمال، والمشكلة هي حزب الله، وليس محور فيلادلفيا، من السهل علينا أن نتحدث عن فيلادلفيا".