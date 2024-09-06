طوفان الأقصى في اليوم 337.. حرب الابادة مستمرة والمقاومة تتصدى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ337، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل المقاومة في قطاع غزة التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة، مكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر.

وبينما تواصل المقاومة في قطاع غزة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 340 ضابطاً وجندياً في صفوفه منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة.

وبلغ عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي، الذين سُمح بالإعلان عن مقتلهم، 706 منذ بدء "طوفان الأقصى"، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ337:



12:43| قصف مدفعي على شارع الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:39| قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز صرة

12:35| وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة: حكومة الاحتلال حولت وبإشراف من المتطرف بن غفير السجون والمعتقلات إلى مقابر للقتل

12:31| 4 شهداء و15 مصابا في قصف على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

12:24| 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة شحادة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

12:18| شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حليمة السعدية في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

12:02| إطلاق قنابل غاز خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

12:02| قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام في القدس المحتلة