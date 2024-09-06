"عمى استراتيجي".. مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يتحدث عن "فيلادلفيا" والمشكلة هي في الشمال

وطن: رأت عضو "كنيست" الاحتلال، شارون نير، أنّ الفشل "الإسرائيلي" لم يقتصر على الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنّ الحكومة التي فشلت في هذا التاريخ مستمرة في الفشل على مدى 11 شهراً.

وأضافت نير، عضو "الكنيست" عن حزب "إسرائيل بيتنا"، في حديثٍ لقناة "كان" العبرية، "ما ترونه هو عمى استراتيجي يجب أن نستفيق منه".

واستعادت نير حديث رئيس المجلس الإقليمي "مبؤوت هحرمون" في الشمال، بني موبحار، عن منطقة كاملة مهملة على مدى 11 شهراً، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الصواريخ التي انطلقت من لبنان باتجاه الشمال، في آب/أغسطس الماضي، 4 أضعاف عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرةً أن هذا فشل لا يستفز الحكومة حتى.

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق في "الكنيست"، تسفي هاوزر، في حديث للقناة "الـ12" العبرية، تركيز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على "محور فيلادلفيا" "بينما إسرائيل محاطة بطوق من نار"، مضيفاً "المشكلة هي في الشمال، والمشكلة هي حزب الله، وليس محور فيلادلفيا، من السهل علينا أن نتحدث عن فيلادلفيا".

وتابع هاوزر "من المؤسف أن تدار إسرائيل على هذا النحو، لا يعقل أن تصل إسرائيل بعد 75 عاماً إلى هذا الحضيض".

واعتبر هاوزر انقطاع الاجتماعات بين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت منذ 8 أشهر "أمراً لا يعقل"، مؤكداً أنّ "إسرائيل ليست لديها استراتيجية"، ومضيفاً "كل ما ترونه هو نقاشات تكتيكية، وفيلادلفيا هو حدث تكتيكي".

بدوره، رئيس شعبة العمليات السابق في "جيش" الاحتلال، إسرائيل زيف، أكد أنه "ليس لدى إسرائيل استراتيجية"، وأنّها "مثل سفينة تعطل محركها وتنجر وفق التيار من دون أهداف محددة".

وقال زيف في حديث للقناة "الـ12" العبرية، "يوجد ضغط في الشمال، فينقلون قوات إلى الشمال"، متسائلاً عما تم فعله لحل مشكلة الضفة الغربية التي "تستوجب العلاج"، مؤكداً أنها "إذا انفجرت فإن قلب إسرائيل في مشكلة وستعود حوادث الانفجارات في تل أبيب وكل مكان".







المصدر: الميادين