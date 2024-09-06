الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق موسع في قتل جنود الاحتلال لناشطة أميركية بالضفة

وطن: دعت الأمم المتحدة إلى فتح "تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين" في قتل الناشطة التركية الأميركية ايسينور ايجي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.

وردا على سؤال عما إذا تمت محاسبة مسؤولين عن حوادث قتل مشابهة سابقا كان ضحيتها موظفون أمميون، قال دوجاريك إنه "لم يتم فعل شيء حتى الآن بشأن مقتل موظفين أمميين".

وأكد أن "التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات"، مضيفا أن "إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين".