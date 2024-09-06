وزير الداخلية يطّلع على خطة العمل في مدينة جنين ومخيمها

وطن: اطلع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الجمعة، رفقة مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، ومدير عام الشرطة اللواء علّام السقا، وبحضور محافظ جنين كمال أبو الرب، على خطة العمل في مدينة جنين ومخيمها.

والتقى الوزير وقادة الأجهزة أهالي مدينة جنين ومخيمها وأعضاء لجنة الخدمات في المخيم، للاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، كما زار الوفد مقبرة الشهداء في جنين.

وفي زيارة لمقر محافظة جنين، اطّلع الوزير على خطة الطوارئ بالمحافظة، حيث نقل توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، المشددة على تسخير كل الإمكانيات والقدرات لمساندة المواطنين في جنين وإعادة الخدمات الأساسية.

وتفقد الوزير مديرية شرطة محافظة جنين، حيث أشاد بجهود الطواقم الميدانية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان عودة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية.