المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون يدين جريمة الاحتلال بقتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور ازغي

وطن: دان المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون جريمة الاحتلال بقتل المتضامنة الأمريكية من جذور تركية عائشة نور ازغي في بيتا جنوب نابلس.

وقال المؤتمر في بيان له وصل وطن نسخة منه، إن هذه الجريمة تكشف الطبيعة الفاشية العنصرية للكيان الصهيوني وكل من يدعمه ويوفر له الغطاء وبشكل خاص حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت الكيان الصهيونب برصاص الغدر الذي أعدم عائشة وشيرين وراشيل وتوم وعشرات الالاف من شعبنا الذين استشهدوا بأسلحة أمريكية وبغطاء سياسي أمريكي.

وطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني، بإنفاذ قرارات محكمة الجنايات الدولية المرتبطة بدعوى جنوب افريقيا وخاصة ما يتعلق باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما أكد المؤتمر الشعبي ان هذا الإجرام لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته دفاعا عن ارضه وحقوقه كما يؤكد ان هذا الإجرام لن يلجم التضامن العالمي مع شعبنا .

وصباح هذا اليوم تم وبشكل متعمد إطلاق رصاصة صهيوامريكية حاقدة من قبل جيش الاحتلال نحو راس المتضامنة الأمريكية من جذور تركية: عائشة نور ازغي على أرض بيتا جنوب نابلس أدت إلى استشهادها على الفور وهي ليست المرة الاولى لجريمة كهذه فشيرين ابوعاقلة قتلت برصاص أميركي وهي ايضا مواطنة أميركية.

ولفت المؤتمر الشعبي الى أن هذه الجريمة تضاف لسلسة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة والضفة وضد المتضامنين الاجانب الذين يقفون ضد الظلم والعدوان فراشيل كوري دعست جرافة الاحتلال جسدها الغض عن سابق اصرار وتعمد وكذلك تم قتل المتضامن البريطاني توم هرندل إضافة إلى قتل عشرة من المتضامنين الأتراك على ظهر سفينة أسطول الحرية مرمرة .

وتابع، "لقد غدت سياسة القتل العمد للصحفيين والأطفال والنساء والشيوخ والمتضامنين الاجانب وهي تعكس ارهابا منظما و سياسة رسمية صهيونية يسعى الاحتلال من خلالها إلى ردع كل صوت حر شريف وإنساني في العالم يقف أو يفكر أن يقف إلى جانب او يتضامن مع حقوق ومظلومية شعبنا الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني الفاشي على مر السنين ، وضد حرب الإبادة المعلنة ضد اهلنا وشعبنا في غزة العزة وضد مخيماتنا وقرانا ومدننا في شمالي الضفة الغربية بالدعم السياسي والعسكري الذي توفره الادارة الامريكية لمجرمي الحرب .