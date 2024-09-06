حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" وعدة مواقع للاحتلال

وطن: شنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تموضوعات لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة "أبيريم" وأصابت أهدافها بدقة. ‏

وأكدت المقاومة في بيانها أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة ‏كفرا.

كما نفذت المقاومة عملية استهدفت فيها مبنى يستخدمه ‏جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، اليوم، استهدفت المقاومة ‌‌‏الإسلامية كل من: موقع "رويسة القرن" بالأسلحة ‏الصاروخية، ثكنة "زبدين" بالأسلحة ‏الصاروخية، موقع ‏"معيان باروخ" بمحلّقة انقضاضية، مباني يستخدمها جنود الاحتلال في ‏"المطلة" بالأسلحة المناسبة.

وفي عملية أخرى، استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية ‏في موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة.