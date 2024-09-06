حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" وعدة مواقع للاحتلال
وطن: شنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الجمعة، هجوماً جوياً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تموضوعات لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة "أبيريم" وأصابت أهدافها بدقة.
وأكدت المقاومة في بيانها أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاغتيال الذي نفذه في بلدة كفرا.
كما نفذت المقاومة عملية استهدفت فيها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق، اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية كل من: موقع "رويسة القرن" بالأسلحة الصاروخية، ثكنة "زبدين" بالأسلحة الصاروخية، موقع "معيان باروخ" بمحلّقة انقضاضية، مباني يستخدمها جنود الاحتلال في "المطلة" بالأسلحة المناسبة.
وفي عملية أخرى، استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة.