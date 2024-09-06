شهداء ومصابون في قصف على وسط غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسعفين نقلوا عددا من الشهداء والمصابين إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة شحادة في منطقة أرض الحلو غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى مستشفى العودة في المخيم.

وأفادت المصادر بوصول شهيد إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر الطبية إن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم الجمعة إلى 33 شهيدا في قطاع غزة.