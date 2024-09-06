مستوطنون يعتدون على المواطنين وينصبون خيمة في موقع أثري جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الجمعة، على مجموعة من المواطنين في قرية زنوتا، كما نصب آخرون خيمة على موقع "بئر ماعين" الأثري في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين مسلحين هاجموا عددا من المواطنين أثناء تواجدهم على بئر ماء لعائلة البطاط في قرية زنوتا القريبة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب ومنعوهم من استخدام البئر، وتصدى لهم المواطنون ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وجروح بسيطة.

وفي سياق متصل، اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين موقع "بئر ماعين" في مسافر يطا، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المكان أو التنقل في محيطه، ونصبوا خيمة في المكان، ودنسوا مياه البئر، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.

وكان المستوطنون اقتحموا الموقع منتصف الشهر الماضي، وقاموا بأعمال ترميم للبئر الواقع في السفوح الشرقية من تل ماعين الأثري والقريب من قرية شعب البطم بمسافر يطا.

ويحاول المستوطنون بترددهم على الموقع، وأدائهم صلوات تلمودية فيه، السيطرة عليه وعلى كامل المواقع الاثرية في تل ماعين الأثري.