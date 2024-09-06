الاتحاد العام للمرأة ينعى المناضلة آيسينور ازجي إيجي التي قتلها الاحتلال في بلدة بيتا

رام الله - وطن: نعى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية المناضلة آيسينور ازجي إيجي والتي استشهدت على أرض بيتا برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة .

وقالت الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "الشهيدة إيجي مناضلة في حملة فزعة لدعم وإغاثة المزارعين الفلسطينين وهي من أصول تركية وتحمل الجنسية الأمريكية وهذا ما يذكرنا بالشهيدة راشيل كوري التي سحقتها جرافات الحقد والكراهية الإسرائيلية. ونؤكد في الاتحاد العام ان ارتقاء الشهيدة آيسنور يأتي ضمن سلسلة جرائم الاحتلال التي تجاوزت في وحشيتها وعنفها كل الجرائم التي مارسها طغاة العالم على مر العصور وكافة القوانين والأعراف الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني الذي يضمن الحماية للمدنيين".

واكد الاتحاد العام "أن دماء إيجي وراشيل وآخرين من المتضامنين الاجانب الذين سقطوا على ارض فلسطين قد نقل القضية الفلسطينية من بعدها الوطني إلى الفضاء العالمي الواسع لتصبح فلسطين وقضيتها عنوان النضال ضد كافة أشكال الظلم والاستبداد وفي قلبه الاحتلال الاسرائيلي وهذا ما نشهده من تعاظم حملات التضامن والتظاهرات التي تجوب دول العالم كافة دعما لشعبنا وقضيته العادلة وتنديدا بقبح وفداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي".

وقال الاتحاد ان الشهيدة ستبقى خالدة في ذاكرة أهل بيتا خاصة وفلسطين عامة.