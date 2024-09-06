مسيرات مليونية في اليمن دعماً لغزة: ردنا قادم.. والمفاجآت تحمل ما هو أكبر من الرد

وطن: شاركت حشود مليونية، الجمعة، في مسيرات تحت عنوان "يوم مولد نبي الهدى.. دعوة لنصرة غزة والأقصى"، شملت العاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وأكد بيان صادر عن المسيرات ثبات اليمنيين على موقفهم "المدافع عن مسرى النبي محمد والمناصر للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم"، ودعوتهم شعوب الأمة للعودة الصادقة إلى رسول الله الذي كان "سيد المجاهدين".

ورأى البيان أنّ "الانتصارات العظيمة التي تحققت على أيدي مجاهدي قواتنا المسلحة نكلت بالأعداء في البحر"، وأنّ "الأميركيين ولوا مدبرين واعترفوا بالهزيمة والفشل في البحر"، و"بات جزءاً كبيراً من بحارنا خارج الهيمنة الأميركية".

وشدّد بيان المسيرات المليونية في اليمن على أنّ "الرد على الاحتلال قادم لا محالة، وأنّ "المفاجآت تحمل ما هو أكبر من الرد بإذن الله وعونه وتوفيقه".

وكان اليمن قد شهد، صباح الجمعة، أكثر من 70 تظاهرة حاشدة نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة وذَمَار والجوف، وذلك استمراراً للتظاهرات الأسبوعية المتجددة إسناداً لفلسطين.

وكان قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، قد دعا الشعب اليمني إلى الخروج المليوني، اليوم الجمعة، وفاءً لرسول الله ونصرةً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب اليمني "نال شرف العزة والخلاص من المواقف المذلة والمهينة".

وذكّر بالخروج المليوني للشعب اليمني إلى الساحات في كل أسبوع على مدى الأشهر السابقة، مؤكداً أن "لا سابقة لذلك في أي شعب"، لافتاً إلى وجود 4 أجيال في الساحات، يحضرون جميعاً بدافع إيماني وأخلاقي وقيمي وبألم وحماس.

وشدّد على أنّ الخروج إلى الساحات ليس لأهداف سياسية، بل هو جزء من جهاد الشعب اليمني، مؤكداً "لن نخذل الشعب الفلسطيني أبداً ما دام فينا عرق ينبض، وما دام فينا وجود للحياة".