مستوطنون يحتلون مسكنا ويحولوه لبؤرة استعمارية شمال أريحا

وطن: احتل مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، مسكنا وحولوه إلى بؤرة استيطانية جديدة في تجمع رأس عين العوجا البدوي، شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن نحو ثلاثة مستوطنين احتلوا بالقوة مسكنا مهجورا في محيط تجمع "رأس العين" البدوي شمال أريحا، واستقروا به وجلبوا قطيع من الأغنام وأقاموا حظيرة بجواره، بالإضافة إلى خزان للتزود بالمياه.

وأشار إلى أن القائم على هذه البؤرة مستوطن يسكن في بؤرة استعمارية تقع غرب تجمع "رأس العين"، وقد نفذ العديد من الاعتداءات على المواطنين في تلك المنطقة.