استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في قريوت

وطن: استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة جدا برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

وأفاد والد الشهيدة، بأن طفلته أصيبت برصاص الاحتلال الحي أثناء تواجدها داخل غرفتها في المنزل مع شقيقاتها.

وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) برضوض بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستوطنين في القرية.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وألقوا باتجاهها الحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض بالقرية.