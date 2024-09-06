الأسير الاسرائيلي ألموغ ساروسي الذي قتل في غزة: الغارات كانت تستهدفنا

رام الله - وطن: بثت كتائب القسام الجمعة مقطع فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين الذين عثر على جثمانهم مؤخرا، يدعى ألموغ ساروسي من رعنانا، اتهم فيه حكومة نتنياهو بالإهمال ودعا المستوطنين للتظاهر.

وقال ساروسي الذي قتل ضمن المحتجزين الستة في رفح قبل أيام، "أنا والمخطوفون الآخرون كنا المقصودين بالاستهدافات"، متوجها للحكومة والجيش وأجهزة الأمن بالقول: "فشلتم وأهملتمونا في 7 أكتوبر وأنتم تواصلون الإهمال والفشل في عمليات تحرير كاذبة".

وأعلن جيش الاحتلال يوم 31 أغسطس المنصرم، العثور على جثث 6 أسرى كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي.