"الديمقراطية": " جنين" العصية على الإنكسار تودع اثنين وعشرين قمرا تنير سماء فلسطين

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية ان جنين التي تودع 22 شهيدا اليوم، ستبقى عصية على الانكسار.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه عقب انسحاب قوات جيش الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد عشرة أيام من الإجتياح البربري ، والبدء في تشييع اثنين وعشرين شهيدا ارتقوا في مدينة جنين ومخيمها وخمسة من بلدات وقرى المحافظة ومخيمها، ان محافظة جنين مدينتها ومخيمها وخمسة من قراها اليوم توديع اثنين وعشرين شهيدا هم أقمار تضيئ سماء فلسطين المقاومة ، مانحة إياها أملا بالإنتصار ومزيدا من الصلابة والإصرار على مقاومة الإحتلال رغم القتل والتدمير المقصود للبنى التحتية ، بهدف الإنتقام ليس فقط من المقاومين بل وبالأساس من الحاضنة الشعبية للمقاومة من أجل دفعها للإنفكاك عن المقاومة ومن ثم الإستفراد بها ، وذلك ضمن مخطط دولة الإحتلال الرامي إلى إخضاع شعبنا ومقاومته لصالح تمرير مشروع ضم الضفة الغربية وقطع الطريق على نضال شعبنا من أجل الإستقلال الناجز في دولة مستقلة.

واضافت الديمقراطية ان محافظة جنين وطولكرم ونابلس وغيرها من محافظات الضفة وقبلها قطاع غزة الباسل ، ترسل بالمقاومه والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ، رسالة للإحتلال وللدول الغربية المتواطئة والداعمة له وللأنطمة العربية المتخاذلة إلى حد الشراكة في العدوان الذي ازداد شراسة منذ حوالي العام مع طوفان الأقصى ، مفادها : إن الشعب الفلسطيني وبعد حوالي قرن من الهيمنة الإستعمارية وست وسبعون عاما من تأسيس دولة الإحتلال ، أثبت أنه شعب عصي على الإبادة ، وأن مصيره سيكون حتما الإستقلال الناجز، ولن تتمكن دولة الإحتلال من إبادة شعبنا مثلما تمكن المستوطنون الأوروبيون البيض من إبادة السكان الأصليين في أمريكيا ، ومثلما نجحوا جزئيا في إبادة السكان الأصليين في أستراليا ونيوزيلاندا.

‎‎‎‎‎‎‎واكدت أن شعبنا الذي تمرّس بالنضال طوال أكثر من قرن والذي خرج من الرماد بعد نكبة 1948 وهزيمة العام 1967، لقادر على إدامة الصراع مع دولة الإحتلال وإلحاق الهزائم السياسية بها والخسائر المادية بجيشها وباقتصادها وبمكانتها الدولية ، حتى تنصاع حتى وتسلم بحقوق شعبنا الفلسطيني طال الزمن أم قصر ، وان شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة سياسية شجاعة وحازمة ترتقي إلى مستوى شجاعته ومقاومته الباسلة وصموده ، وهذا لن يتحقق إلا باستعادة الوحدة الوطنية التي جاء اتفاق وإعلان بكين مؤخرا معبرا أمينا عنها .