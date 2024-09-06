بالمسيّرات والصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع ومستوطنات الاحتلال ويحقق إصابات دقيقة

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي، وتجمّعات جنوده، على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي أحدث عملياتها، استهدف مقاتلو المقاومة ‌‌‏الإسلامية موقع "رويسة القرن" بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

واستهدف مقاتلو ‏المقاومة ‏الإسلامية أيضاً ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة، بالإضافة إلى ‏استهدافهم موقع ‏"معيان باروخ" بمحلّقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.

وأكّدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلو المقاومة ‌‏الإسلامية مباني يستخدمها جنود الاحتلال في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

وفي عملية ثانية، استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدّثت عن "إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع في اتجاه مستوطنة المطلة، ما أدّى إلى إصابة منشأة عسكرية"، مشيرةً إلى "اندلاع حريق في المكان وتضرّر عدد من المباني بسبب الصواريخ".

وفي السياق، أفاد مصادر صحفية في الجنوب بإطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف عسكري في مستوطنة "أفيفيم"، وأيضاً في اتجاه مواقع الاحتلال في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.

في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة كفركلا وأطراف بلدة كفرشوبا، في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الضهيرة الجنوبية، فيما استهدف الاحتلال بلدة عيترون بغارة من مسيّرة.

المصدر: "الميادين"