المقاومة في غزة تستهدف قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون ورفح بالقذائف

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة، لليوم الـ336 من ملحمة "طوفان الأقصى"، مكبّدةً إياها مزيداً من الخسائر.

وسيطرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على طائرة إسرائيلية استطلاعية، خلال تنفيذها مهماتٍ استخباريةً في سماء المحافظة الوسطى من القطاع.

كذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق قصفها جنود الاحتلال وآلياته في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى تجمّعات الآليات الإسرائيلية بقذائف "الهاون"، في شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

أما قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في حي التنور، شرقي رفح، بقذائف "الهاون".

وبينما تواصل المقاومة في قطاع غزة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 340 ضابطاً وجندياً في صفوفه منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة.

وبلغ عدد القتلى في جيش الاحتلال، الذين سُمح بالإعلان عن مقتلهم، 706 منذ بدء "طوفان الأقصى"، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه وخسائره المادية أكبر بكثير مما يعلن.