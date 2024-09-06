اندلاع مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة حواجز عسكرية "طيارة"، شرق مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي إلياس، وآخر على طريق الفندق واماتين شرقا، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.