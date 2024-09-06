جماهير شعبنا تشيع جثامين 10 شهداء في مدينة جنين ومخيمها

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء، 8 منهم من مخيم جنين، وشهيدان من المدينة، ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على المدينة ومخيمها والذي استمر 10 أيام.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، وصولا إلى منازل عائلاتهم في المخيم والمدينة لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

ومن ثم سار المشيعون إلى مقبرة الشهداء في المخيم، حيث أدوا صلاة الجنازة على جثامين 8 شهداء هم: قسام محمد جبارين (24 عاما)، عاصم وليد ضبايا (39 عاما)، سعيد علي وهدان (29 عاما)، أحمد مؤيد الصوص (21 عاما)، فراس بسام علاقمة تركمان (34 عاما)، محمد نضال منصور (21 عاما)، محمد زكريا زبيدي (21 عاما)، محمد نظمي أبو زاغة (22 عاما)، قبل مواراتها الثرى.

كما شيع جثمان الشهيد المسن توفيق أحمد يونس قنديل (83 عاما)، ووري في المقبرة الشرقية في المدينة، وجثمان الشهيد محمد بسام فؤاد العرابي (32 عاما)، ووري في المقبرة الغربية.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وداعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

واستشهد خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وبلدات مجاورة في المحافظة، 21 شهيدا، احتجز الاحتلال جثامين 5 شهداء هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة (33 عاما)، وسام أيم زيدان خازم (30 عاما)، عرفات جاسر أحمد عامر (27 عاما)، محمد أمين طلال عبد الله (19 عاما)، أمجد مصطفى إبراهيم صالح (23 عاما)، وجرى تشييع 6 جثامين في أيام سابقة في البلدات المجاورة.

​​وخلف العداون دمارا واسعا في شبكات الطرق والصرف الصحي والبنى التحية واذى لدمار عدد كبير من المنازل في المخيم والحي الشرقي من المدينة.