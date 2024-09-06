تشييع جثمان الطفل محمد كنعان في مخيم طولكرم

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم بعد صلاة الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد عبد الله محمد كنعان (15 عاما)، في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وسار المشيعون إلى منزل ذويه في مخيم طولكرم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد الشهداء في المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة.

وكان الطفل كنعان استشهد فجر الثلاثاء الماضي برصاص قناصة الاحتلال، خلال عدوانه على المخيم، الذي استمر ثلاثة أيام، وأسفر عن استشهاد شابين آخرين في ضاحية ذنابة احتجز الاحتلال جثمانهما وهما رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط.