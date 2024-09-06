مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ويتلفون سياجا في أراضي روجيب شرق نابلس

وطن: قطع مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، أشجار زيتون وأتلفوا سياجا لأراضٍ زراعية شرق قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت صاحبة الأرض المواطنة رحاب دويكات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الأرض الخاصة بها صباحا، وقاموا بتقطيع أشجار الزيتون، وإتلاف السياج المحيط بالأرض.

وأضافت أن أراضي المواطنين في المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من مستوطني مستوطنة "ايتمار" المقامة عنوة على أراضي القرية، مشيرةً إلى أن أرضها تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل أسبوعي.