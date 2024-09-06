مصطفى البرغوثي: "الفاشية الإسرائيلية" لن تُردع دون فرض العقوبات والمقاطعة عليها

رام الله - وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفة البرغوثي ان جرائم الاحتلال طالت اليوم الجمعة الناشطة الامريكية بيلا الذي قتلها برصاصة في رأسها.

وقال البرغوثي في بيان وصل لوطن ان "جرائم جيش الاحتلال لا تتوقف وقد وصل بهم الأمر إلى إطلاق النار على رأس الناشطة الأميركية بيلا وقتلها في جبل أبو صبيح في بيتا وهم يحمون المستوطنين المستعمرين الذين عاثوا فسادا وحرقا طوال الليل في خربة ابو فلاح و دير دبوان و عاطوف".

واكد البرغوثي ان الفاشية الإسرائيلية لن تُردع دون فرض العقوبات والمقاطعة عليها، ونريد ان نرى ما الذي سيفعله بايدن و إدارته ازاء قتل الجيش الإسرائيلي لمواطنة أميركية.