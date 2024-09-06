بن غفير يطالب نتنياهو بإدراج الضفة ضمن أهداف الحرب

رام الله - وطن: وجه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الخميس، رسالة إلى بنيامين نتنياهو طلب فيها بأن تشمل أهداف الحرب على غزة، تدمير حماس وغيرها من المنظمات في الضفة الغربية.

وقال بن غفير في رسالته، إن "حركة سكان السلطة الفلسطينية مسموحة بحرية في الطرق، والمنظمات الإرهابية في طور تعزيز نفسها بشكل كبير، وينعكس هذا في الزيادة الحادة في المحاولات الأخيرة التي قامت بها مختلف المنظمات لتنفيذ هجمات مميتة".

وأضاف بن غفير أنه "في ضوء ذلك، سأطلب اتخاذ قرار مبدئي في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، والذي يجب التعبير عنه بأدوات عملية فورية، يتم بموجبه هزيمة حماس والمنظمات الأخرى في الضفة الغربية وهو ما سيساعد في تحقيق أهداف الحرب."