ترامب يهدد الجامعات بسبب فلسطين.. ويربط "بقاء إسرائيل" بفوزه

وطن: هدد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بخسارة الدعم والدعم الاتحادي، في حال تواصلت المظاهرات الطلابية المناصرة لفلسطين، معتبرا أن فوز منافسته كامالا هاريس يعني "زوال إسرائيل".

وقال ترامب في كلمة له عبر خاصية الفيديو، أمام ألف متبرع من "الائتلاف اليهودي الجمهوري" في لاس فيغاس؛ إنه "يتعين على الجامعات أن تضع حدا للدعاية المعادية للسامية، وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي"، وفقا لرويترز.

وقبل أيام، تظاهر عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين خارج أحد مداخل جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك الأمريكية، مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويخطط طلاب وأعضاء بهيئة التدريس في الجامعة، لاستئناف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي هزت الحرم الجامعي، نهاية الفصل الدراسي الماضي، وأثارت موجة من المظاهرات الجامعية في جميع أنحاء البلاد، ووصلت عدواها لدول أخرى حول العالم.

ولليوم الـ336 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ40 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أنه يتوقع الحصول على حوالي 50 بالمئة من أصوات الناخبين اليهود في الولايات المتحدة خلال الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وذلك بسبب القرارات التي اتخذها خلال ولايته السابقة، مثل نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس المحتلة.

وهاجم ترامب خلال حديثه منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بشدة، واعتبر أنه في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية، فإن "إسرائيل لن تبقى موجودة".

كما اتهم هاريس بأنها مرشحة القوى التي تريد "تدمير الحضارة الغربية وإسرائيل"، زاعما أن فوز هاريس بالانتخابات سيفتح الباب أمام ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" لشن هجمات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.