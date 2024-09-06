فرق الطوارئ تشرع بتهيئة مؤقتة للشوارع وإعادة الخدمات الأساسية في جنين

وطن: شرعت فرق الطوارئ في مدينة جنين، صباح اليوم الجمعة، بتهيئة مؤقتة للشوارع والطرقات وإعادة الخدمات الأساسية في مدينة ومخيم جنين، والتي دمرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير الذي استمر 10 أيام.

وقال الدفاع المدني، إن عشرات فرق الطوارئ التابعة له، وللبلدية وشركات الكهرباء والاتصالات، شرعت بعمل مسح ميداني شامل لآثار اعتداء الاحتلال على أحياء مدينة ومخيم جنين، وفي تهيئة مؤقتة للشوارع والطرقات واعادة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف ميداني من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم.

والتقى مدير عام الدفاع المدني مع الأهالي وحيا صمودهم وصبرهم على الأضرار ومواجهة التحديات التي خلفتها قوات الاحتلال خلال عشرة أيام من عدوانها على مدينة جنين .