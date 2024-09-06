قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله البطران خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، وزاد الدرابيع من بلدة دورا جنوبا، وذلك عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما، وفؤاد محمد النواجة، على حاجز عسكري على دوار البلوطة في بلدة يطا جنوب الخليل.

كما داهمت عدة احياء في مدينة الخليل وفتشت منزل المواطن محمد روبين الجعبري وعاثت فيه خرابا وفسادا.